D'FLF-Formatioun spillt e Samschdeg an der Nations League am Stade Josy Barthel géint Zypern an en Dënschdeg auswäerts géint Montenegro.

No der 1:2-Néierlag e Mëttwoch am Testmatch géint Liechtenstein huet de Futtball-Nationaltrainer Luc Holtz de Gilson Delgado vun der Fola fir déi zwee Matcher an der Nations League nonominéiert.