Bei de French Open am Tennis sinn en Donneschdeg d'Halleffinalle bei den Damme gespillt ginn.

D'Iga Swiatek hat en Donneschdeg an der Halleffinall zu Rolland Garros keng Problemer géint d'Nadia Podoroska. D'Polin huet sech kloer an zwee Sätz mat 6:2 a 6:1 géint d'Argentinien duerchgesat.

An der Finall kritt d'Swiatek, déi an der Weltranglëscht op Plaz 53 steet, et mam Sofia Kenin ze dinn. D'US-Amerikanerin huet an zwee Sätz mat 6:4 a 7:5 géint d'Petra Kvitova aus der Tschechescher Republik gewonnen.

D'Kenin geet als kloer Favoritin e Samschdeg de Mëtteg um 15 Auer an d'Finall vun de French Open 2020. D'Nummer 6 op der Welt huet mat den Australian Open dëst Joer bis ewell ee Grand Slam an hirer Karriär gewonnen.