D'Lëtzebuerger Nationalekipp spillt e Samschdeg um 15.00 Auer am Stade Josy Barthel géint Zypern. Mir iwwerdroen de Programm vun RTL Zwee.

Ustouss am Stade Josy Barthel ass um 15.00 Auer. Mir iwwerdroen d’Partie Live um Radio, wéi och op der Tëlee an am Stream op RTL.lu.

E Freideg den Owend war déi offiziellt Pressekonferenz mam Luc Holtz. Hei huet de Lëtzebuerger Nationaltrainer virun de staarken Zypriote gewarnt.

Moderatioun: Tim Hensgen a Marc Oberweis.

Commentaire: Jeff Kettenmeyer a René Peters.

Sender: RTL ZWEE

Ufank vun der Emissioun : 14h45

Ufank vum Match: 15h00

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 17h00

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vun RTL Zwee

FLF Selektioun