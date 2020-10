Am Tennis goufen e Freideg d'Halleffinalle vun de French Open bei den Häre gespillt.

De Rafael Nadal huet d'Chance op säin 13. Titel bei de French Open. An der éischter Halleffinall huet sech de Spuenier (ATP-2) souverän an 3 Sätz mat 6:3, 6:3 a 7:6 (7:0) géint den Diego Schwartzman aus Argentinien (ATP-14) behaapt.

An der Finall kritt den Nadal et mam Novak Djokovic (ATP-1) ze dinn. De Serb huet sech a 5 Sätz mat 6:3, 6:2, 5:7, 4:6 a 6:1 géint de Stefanos Tsitsipas aus Griicheland (ATP-6) duerchgesat.

An der Finall vun de French Open e Sonndeg kënnt et domadder bei den Hären zum Duell tëscht der Nummer 1 an der Nummer 2 op der Welt. Den Nadal huet e Sonndeg d'Méiglechkeet, fir säin 20. Grand-Slam-Titel ze gewannen an domadder mam Roger Federer gläichzezéien. Den Djokovic steet bei 17 Victoiren.

D'Finall vun den Damme gëtt e Samschdeg gespillt. Hei sti sech d'Iga Swiatek an d'Sofia Kenin géigeniwwer.