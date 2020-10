E Samschdeg hu sech den 1. FC Kaiserslautern a Waldhof Mannheim mat engem 1:1 d'Punkte gedeelt.

An der 3. däitscher Liga ass et fir de Jeff Saibene den zweete Remis am zweete Match ginn. Kaiserslautern huet am Derby um Betzenberg géint Mannheim eng 1:0-Féierung verspillt a muss sech zum Schluss mat engem 1:1 zefridde ginn.