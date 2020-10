An der Finall konnt sech déi jonk Polin mat 6:4 a 6:1 géint d'Favoritin Sofia Kenin aus den USA duerchsetzen.

E Samschdeg stoung d'Finall vu Roland Garros bei den Dammen tëscht dem Sofia Kenin an dem Iga Swiatek um Programm. D'Sofia Kenin, dat sech an der Halleffinall géint d'Petra Kvitova duerchgesat hat, ass als kloer Favoritin an de Match gaangen. Op der anerer Säit stoung nämlech dat 19-Joer-aalt Iga Swiatek, dat sech an der Halleffinall géint d'Nadia Podoroska behaapte konnt.

D'Iga Swiatek ass awer besser an de Match gestart an huet sech sou och den éischte Saz mat 6:4 geséchert huet. Och am zweete Saz ass et dem Sofia Kenin net gelongen géint d'Nummer 54 vun der Welt eng Äntwert ze weisen a sou behaapt sech d'Iga Swiatek och do mat 6:1. Domat wënnt d'Polin Roland Garros a feiert domat déi éischt Victoire bei engem Grand-Slam-Turnéier.