Mat 6:0, 6:2, 7:5 wënnt de Rafael Nadal géint de Novak Djokovic a wënnt domadder säin 13. Titel zu Roland Garros a säin 20. Grand-Slam-Titel.

Am éischte Saz vun der Finall vun de French Open huet de Kinnek op Sand, Rafael Nadal, der Nummer 1 op der Wëlt, Novak Djokovic, guer keng Chance gelooss an huet dësen mat 6:0 gewonnen.

Am zweete Saz huet de Novak Djokovic et probéiert mee de Rafael Nadal huet excellent gespillt an huet dem Serb net vill Plaz fir Feeler gelooss. Sou huet de Spuenier och dësen kloer mat 6:2 fir sech entscheet. An den éischten zwee Sätz zesummen, sinn dem Rafael Nadal just 4 "unforced errors" passéiert. Dem Djokovic dogéint der iwwer 30. Mee trotz allem huet och de Serb en excellente Match gespillt mee de Spuenier huet einfach iwwermächteg gewierkt.

Den drëtte Saz war dann immens spannend wëll den Novak Djokovic huet richteg dogéint gehalen mee trotz allem wënnt den Nadal och dësen mat 7:5 a séchert sech domadder säin 13. Titel bei de French Open an insgesamt säin 20. Grand-Slam-Titel. Dëst war virdrun just dem Roger Federer gelongen.