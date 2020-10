Holland kënnt net iwwert en 0:0 géint Bosnien eraus, Kroatien wënnt mat 2:1 géint Schweden an Norwegen wënnt duerch 3 Goler vum Haaland.

Liga A

England - Belsch

0:1 Lukaku (16.', Eelefmeter), 1:1 Rashford (39.', Eelefmeter), 2:1 Mount (64.')

An der éischter Hallschent war d'Belsch déi besser Ekipp an haten de Match am Grëff. D'Englänner waren offensiv harmlos mee an der 39. Minutt konnten se de glécklechen Ausgläich schéissen nodeems de Rashford en Eelefmeter verwandele konnt. Och d'Belsch war duerch en Eelefmeter vum Lukaku a Féierung gaangen. Bis op den Eelefmeter haten d'Englänner sos awer net vill opweises.

No der Paus war de Match ausgeglach mee et koum net zu immens ville Golchancen. Mee an der 64. Minutt huet de Mount aus 16 Meter ofgezunn, de Ball gouf ofgefälscht an ass hannert de Mignolet an de laangen Eck gefall. England huet dat an der zweeten Hallschent insgesamt ganz gutt gemaach a séchere sech domat mat engem 2:1 eng Victoire géint d'Belsch.

Bosnien-Herzegowina - Holland 0:0

Holland hat gutt an de Match fonnt mee mat der Zäit huet Bosnien ëmmer méi d'Kontroll vum Match iwwerholl. Trotz gudden Usätz hu béid Golkipper ni missen entscheedend agräifen, sou dat et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen ass.

An den zweete 45 Minutten ass Holland méi staark ginn a konnt sech richteg gutt Chancen eraus spillen mee ëmmer rëm huet de Sehic staark Paraden gewisen. Mee d'Bosnier hunn och gutt verdeedegt an huelen sech domadder 1 Punkt géint Holland wat fir si en Erfolleg ass.

Kroatien - Schweden 2:1

1:0 Vlasic (32.'), 1:1 Berg (66.'), 2:1 Kramaric (84.')

Frankräich - Portugal 20h45

Polen - Italien 20h45

Island - Dänemark 20h45

Liga B

Irland - Wales 0:0

Norwegen - Rumänien 4:0

1:0 Haaland (13.'), 2:0 Sörloth (39.'), 3:0 Haaland (64.'), 4:0 Haaland (74.')

Finnland - Bulgarien 2:0

1:0 Taylor (52.'), 2:0 Jensen (67.')

Nordirland - Éisträich 20h45

Serbien - Ungarn 20h45

Russland - Tierkei 20h45

Schottland - Slowakei 20h45

Israel - Tschechien 20h45

Liga C

Kasachstan - Albanien 0:0

Estland - Nordmazedonien 3:3

0:1 Kuusk (3.', Eegegol), 1:1 Sappinen (33.'), 2:1 Sappinen (61.'), 3:1 Liivak (76.', Eelefmeter), 3:2 Pandev (80.'), 3:3 Zajko (87.')

Armenien - Georgien 2:2

1:0 Bayramyan (6.'), 1:1 Katcharava (46.'), 1:2 Okriashvili (74.'), 2:2 Mkhitaryan (89.', Eelefmeter)

Litauen - Wäissrussland 2:2

1:0 Novikovas (7.'), 1:1 Lisakovich (59.', Eelefmeter), 1:2 Sachivko (66.'), 2:2 Laukzemis (75.')

Griicheland - Moldawien 20h45

Kosovo - Slowenien 20h45

Den Iwwerbléck mat de Resultater

