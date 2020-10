E Freideg soll et an deem Kader och eng Krisesëtzung gi sinn.

Eisen Informatiounen no, sollen d'Spiller vum Swift hir Paie vum September nach net kritt hunn. D'Onzefriddenheet ass esou grouss, datt eng Rei Spiller am Laf vun der Woch eng Kéier net mat trainéiert hätten.

E Freideg soll et eng Krisesëtzung gi sinn. Do soll verséchert gi sinn, datt am Laf vun der nächster Woch, d'Spiller hir Paie sollen iwwerwise kréien.

Sportlech leeft et fir den ambitionéierte Club jo och net ronn. Vun de leschte 15 méigleche Punkten, goufen et der just 5. Am Moment steet Hesper no 7 Spilldeeg op der 6. Plaz an der Tabell mat 11 Punkten, 7 Punkten hannert dem Leader F91 Diddeleng.