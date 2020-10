Weider sinn d'Seahawks déi eenzeg Ekipp, déi 5 vu 5 Matcher gewanne konnt an d'Browns konnte 4 Matcher um Stéck gewannen.

Las Vegas Raiders - Kansas City Chiefs 40:32

No zwou Néierlagen um Stéck sinn d'Las Vegas Raiders nees an der Spuer. Si konnten nees eng Victoire feieren an dat grad géint den aktuelle Superbowl Champion an Topfavorit Kansas City Chiefs. Nom éischte Véierel haten d'Raiders e knappe Retard vu 4 Punkten, ma dëse konnte si an der Paus nees gutt maachen. Mat 21 Punkten am zweete Quarter konnte si mat engem 24:24 an d'Paus goen. Well keng Punkten am drëtte Quarter op d'Board koumen, hu si mat engem 16:8 an de leschte 15 Minutten de Match fir sech entscheet. Opfälleg war dem Derek Carr seng Statistik: 22 vun 31 Passe koumen un, dat fir 347 Yards, 3 Touchdowns bei just enger Interception. De Patrick Mahomes dogéint huet och 22 Passen un de Mann bruecht, dat awer bei 43 Versich. Dat fir 340 Yards, zwee Touchdowns a seng éischt Interception fir dës Saison.

Jacksonville Jaguars - Houston Texans 14:30

D'Texans hunn hire Fluch gebrach a konnten eng éischt Kéier fir dës Saison als Gewënner vum Terrain goen. Schonn an der Paus louche si knapp mat 10:7 vir a konnten am drëtte Véierel op 13:7 erhéijen. An de leschte 15 Minutte hu se dunn nach en 17:7 fäerdeg bruecht a wannen esou de Match kloer géint Jaguars. Dat Ganzt, obwuel de Watson 2 Interceptions gehäit huet, dat bei 3 Touchdowns an 349 Yards. Ma just 10 vu senge 35 Passe koumen net un, beim Minshew waren et der 18 vun 49.

Indinapolis Colts - Cleveland Browns 23:32

No der Defaite um éischte Spilldag géint d'Ravens, sinn d'Browns zanter hir bal net méi ze stoppen. Och dëse Weekend hu si de Colts keng Chance gelooss. Indianapolis war nom éischte Véierel nach 7:3 vir, ma den ënnerscheet huet dunn effektiv den zweete Quarter gemaach, wou d'Browns e 17:3 higeluecht hunn, esou datt et an der Paus 20:10 stoung. Vun deem Récksand hu sech d'Colts net méi erholl. Si konnten den drëtte Quarter zwar knapp mat 10:7 gewannen, ma de leschten hu se nees mat 5:3 verluer. Et war bei de Colts eng schwaach Leeschtung vum Quarterback Philip Rivers, deen zwar 21 vun 33 Passen, dat fir 243 Yards, un de Mann bruecht huet, ma selwer kee Ball an d'Endzon konnt geheien, dofir awer 2 Mol bei e Géigespiller. Dem Baker Mayfield seng Statistik war just liicht besser, hien huet just fir 4 Yards méi gehäit, gouf och 2 Mol ofgefaangen, huet de Ball awer dofir och 2 Mol fir en Touchdown gehäit.

Minnesota Vikings - Seattle Seahawks 26:27

D'Seahawks wannen a wannen a wannen, woubäi se sech doheem géint d'Vikings richteg schwéier gedoen hunn. Déi éischt Hallschent huet richteg gutt fir d'Ekipp aus dem Minnesota ausgesinn, well grad hir Verdeedegung richteg staark war. Ganzer 0 Punkten hu se an 30 Minutten zougelooss, 13 konnte si der markéieren. Dono koumen awer déi 15 Minutte vun der Heemekipp. 21 Punkte konnten d'Seahawks an deene 15 Minutte realiséieren a kruten der just 6 dogéint. Esou stoung et am leschte Véierel bis op eemol 21:19 fir d'Seahawks. D'Vikings hunn dunn nach eng Kéier Punkte gemaach a si nees 26:21 a Féierung gaangen. Ma 20 Sekonne viru Schluss markéieren d'Seahawks nach en Touchdown, si fir 2 Punkte gaangen, déi se awer net hikruten. Ma well hir Defense nach gutt stoung, sinn d'Vikings an de leschte Sekonnen net méi no genuch komm, fir e Fieldgoal ze maachen, esou datt d'Seahawks sech no enger staarker zweeter Hallschent 27:26 behaapte konnten.

D'Seahawks sinn domadder déi eenzeg Ekipp, déi 5 vu 5 Matcher gewonnen hunn. Nach ongeschloe sinn d'Packers (4:0), d'Steelers (4:0), d'Bills (4:0) an d'Titans (2:0), woubäi déi zwou lescht Ekippen en Dënschdeg den Owend openeen treffen.

D'Resultater am Iwwerbléck

Carolina Panthers - Atlanta Falcons 23:16

Cincinnati Bengals - Baltimore Ravens 3:27

Arizona Cardinals - New York Jets 30:10

Philadelphia Eagles - Pittsburgh Steelers 29:38

Los Angeles Rams - Washington Football Teams 30:10

Miami Dolphins - San Francisco 49ers 43:17

New York Giants - Dallas Cowboys 34:37

E Méindeg spillen d'Chargers nach bei de Saints an d'Bills reese bei d'Titans.