No 8 Matcher an der Qualifikatioun fir d'U21-EM hunn déi jonk Rout Léiwe mat enger Victoire 3 Punkten um Compte.

An der Europameeschterschaftsqualifikatioun huet déi Lëtzebuerger U-21-Futtball-Nationalekipp um Escher Gaalgebierg 0:2 géint hir Alterskolleegen aus Island verluer. D'Schlussresultat stoung schonn an der Paus fest. D'Goler fir d'Ekipp vun der nordeuropäescher Insel sinn an der 30. an an der 32. Minutt gefall. Den Allersmatch haten Ottele a Co. 0:3 an Island verluer.