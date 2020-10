Nodeems Däitschland mat 0:2 an 2:3 hanne war, huet sech d'Ekipp vum Löw duerch e Gol vum Gnabry nach ee Punkt géint d'Schwäiz geséchert.

En Dënschdeg den Owend war an der Liga C och d'Lëtzebuerger Nationalekipp gefuerdert. Si hunn auswäerts géint Montenegro gespillt.

Nieft der Liga C ass en Dënschdeg an der Nations League nach de Ball an der Liga A an an der Liga D gerullt.

Liga A

Däitschland - Schwäiz 3:3

0:1 Gavranovic (5'), 0:2 Freuler (26'), 1:2 Werner (28'), 2:2 Havertz (55'), 2:3 Gavranovic (57'), 3:3 Gnabry (60')

Ukrain - Spuenien 1:0

1:0 Tsygankov (76')

Liga D

Lettland - Malta 0:1

0:1 Borg (90+7')

Färöer Inselen - Andorra 2:0

1:0 Olsen (19'), 2:0 Olsen (33')

Liechtenstein - San Marino 0:0

