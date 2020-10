Dat sot de Premier Xavier Bettel en Dënschdeg an der Ried zur Lag vun der Natioun. Och wa just kuerz vum Sport riets goung, gouf en dës Kéier awer ernimmt.

Sport an der Ried zur Lag vun der Natioun / Rep. F. Hippert

Et goufe scho Rieden zur Lag vun der Natioun bei deene guer net iwwert de Sport geschwat gouf. En Dënschdeg waren et ëmmerhin 49 Sekonnen. De Premier Xavier Bettel huet d'Wichtegkeet vum Schoulsport erkannt. Dat gouf elo am Kader vum Coronavirus ëmsou méi däitlech, wann et heescht, physesch gutt drop ze sinn: "En Deel vun der Schoul, deen ënnert dëser Kris gelidden huet, ass de Sport an der Schoul a jo d'Doktere si sech eens, datt grad de Sport eng Wichtegkeet huet an der Schoul, an dofir gouf vill Energie verwennt, fir dee Volet och elo fir d'Rentrée ënnert gewësse Konditiounen ze relancéieren."

D'Spezialiste vun der Beweegung an der Motorik, si sech awer och eens, datt d'Qualitéit vum Personal, dat de Sport vermëttelt respektiv ënnerriicht, muss verbessert ginn. Esou lues erkennt d'Politik wéi wichteg dat an enger Gesellschaft ass:

"De Sport huet net nëmmen eng Bedeitung an der Schoul, mee och fir eis Gesondheet. Mir hunn direkt 5 Milliounen Euro deblockéiert, déi direkt der Sportbeweegung ze gutt kommen."

Da sollen awer an den nächste Méint och nach zwee Projete realiséiert ginn, déi de Leeschtungs- respektiv den Héichleeschtungssport no vir brénge sollen:

"Am nächste Joer steet eng Reform vum Congé Sportif op der Dagesuerdnung, genee esou wei d'Schafe vun engem professionelle Statut fir Spëtzenathleten, déi net wëllen oder kënnen d'Konditioune vun der Lëtzebuerger Arméi an Usproch huelen."

Fir uewen an der Spëtzt Toppsportler erauszekréien, ass et ëm sou méi wichteg, datt d'Basis breet ass. Eng breet Basis bedeit, datt ee vu Klengem un de Goût un der Beweegung an um Sport richteg bäibruecht kritt, an dat bedeit nees eng Kéier datt eng Gesellschaft méi gesond ass.