E Mëttwoch den Owend war d'Suitte vum véierte Spilldag an der Nations League. Am Grupp A gouf et mat Italien-Holland direkt e Spëtzematch.

Italien-Holland 1:1

Béid Goler an der Partie sinn alle béid an der éischter Hallschent vum Match gefall. An der 16. Minutt war et de Pellegrini, deen den 1:0 fir Italie markéiert huet. 9 Minutte méi spéit ass awer schonn den 1:1 gefall, dat duerch de Van de Beek. Bei dësem Resultat ass et och bliwwen.

Portugal - Schweden 3:0

Net wierklech eng Chance hat da Schweden am Match géint Portugal. An der 21. Minutt war et den 1:0 fir Portugal duerch de Silva, ronn 20 Minutte méi spéit, nämlech an der 44. Minutt war et den 2:0 vum Jota. No der Paus war et dann nach eemol de Jota, deen an der 72. Spillminutt fir den 3:0 fir Portugal gesuergt huet.

Kroatien - Frankräich 1:2

An der 8. Minutt schonn huet de Griezmann fir Frankräich den 1:0 geschoss. Mat deem Resultat ass et och an d'Paus gaangen. No der Paus war et an der 64. Minutt de Vlašić deen den 1:1 geschoss huet a sou fir den Ausgläich gesuergt huet. De Mbappé war et dunn awer, deen nach an der 79. Spillminutt den End-Score vun 2:1 fir Frankräich konnt realiséieren.

All déi aner Resultater am Iwwerbléck