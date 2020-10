An engem Communiqué huet de Veräin matgedeelt, datt de Jeff Strasser net méi um Trainerstull wäert sëtzen.

De Conseil d'administration seet dem fréiere Bundesliga-Profi Merci fir seng Aarbecht an de leschte Méint an de Veräin wënscht dem Jeff Strasser all Guddes fir seng Zukunft.

PDF: De Communiqué vum Swift Hesper

Eisen Informatiounen no kënnt de Pascal Carzaniga als Nofollger a Fro. De Fransous war jo och schonns Trainer zu Diddeleng, Nidderkuer an Déifferdeng.