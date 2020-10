An Zukunft wäert de Manuel Cardoni nämlech Trainer vun der U19, U21 an Directeur Technique bei der FLF sinn.

Vum Januar u gëtt de Manu Cardoni neien Directeur Technique vun der FLF. Den Ament ass hien awer och nach U19 respektiv U21 Nationaltrainer. Déi zwee Poste leien him um Häerz. Et stellt sech d'Fro, wéi et awer vum Januar u weider geet.

AUDIO: Déi zukünfteg Aarbechte vum Manu Cardoni / Rich Simon

Deen Ament iwwerhëlt de Manu Cardoni de Poste vum Techneschen Direkter Reinhold Breu. Et wieren dann zwou Tâchen, déi de fréieren Nationalspiller hätt. Hien ass och gewëllt, dat esou ze maachen.

Ech mengen, ech kann déi Jobben zesumme maachen. Ech wëll weider um Terrain stoen. Dat heescht zu Monnerech an och mat der U21. Wéi mir eis opdeele wäerten, dat gesi mir méi spéit. Ech ginn doudsécher net hannert e Büro.

Fir de Manu Cardoni ass et immens wichteg, dass hien och als Directeur Technique awer och nach um Terrain als Trainer aktiv ass. Fir hie loossen sech déi zwou Aufgabe gutt matenee verbannen.

Wann's de iergendwou an engem Büro setzt, do kriss de näischt mat an d'Spiller net ze spieren. Du muss d'Spiller spieren, fir ze wëssen, wien ass kapabel fir den nächste Sprong ze maache fir an d'A-Ekipp. Ech mengen, déi leschte 5 bis 6 Joer huet dat gutt geklappt vun der U19, U21 an d'A-Ekipp. D'Resultater hu mir elo uewen. Hei ënnen ass et bësse méi schwéier. Dat ass awer d'Endzil. Uewen! Dës Campagne ass elo emol een éischten Usaz. Et sinn 3 bis 4 Spiller, déi ganz interessant sinn an et ass d'Zil, dass si Dier vun der A-Nationalekipp opstoussen. Dofir spille mir mat ville Jonken, well mir wëlle kucken, wat hir Perspektive sinn.

Fir d'U21 bleiwen an der EM-Qualifikatioun elo nach zwee Matcher ze spillen.