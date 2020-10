"De Sport ass wichteg fir d'Gesondheet", dat huet de Premier Xavier Bettel en Dënschdeg an der Ried zur Lag vun der Natioun gesot.

Déi eenzeg Plaz, wou een all Kand erreecht, ass an der Schoul. Dofir misst de Schoulsport och vill méi en héije Stellewäert hunn, respektiv kréien, där Meenung si jiddefalls d'Sportsproffen.

Besonnesch den Ufank vum Confinement am Mäerz war fir de Schoulsport eng ferm op de Bak.

Claude Schumacher, President vun der Associatioun vun de Sportsproffen: "An enger Pressekonferenz an engem Niewesaz gesot ginn, datt de Schoulsport gestrach wär. Dat ass eppes, wat eis net gefall huet."

No der Ried en Dënschdeg vum Premier gëllt elo och an der Praxis de politesche Wëllen ze weisen: "Mir sinn der Meenung, datt de Schoulsport net de Problem an dëser Situatioun ass, mä Deel vun der Léisung."

Schoulsport / Rep. Fränky Hippert

D'Weltgesondheetsorganisatioun WHO seet zanter Joren, datt d'Kanner sech op d'mannst eng Stonn den Dag beweege sollen. Déi Fuerderung gëtt et och scho ganz laang vun der Associatioun vun de Sportsproffen hei am Land.

"Jo et ass traureg, et ass déi nämmlecht Fuerderung wéi virun 20 Joer. Fir elo direkt eng Stonn den Dag ass net méiglech, ma mëttelfristeg muss d'Zil sinn, op 3 Stonnen op alle Niveaue pro Woch."

Besonnesch elo an der sanitärer Kris gouf jo och kloer, datt Leit, déi physesch besser drop sinn, och zum Deel besser duerch de Coronavirus koumen.