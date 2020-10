Tour des Flandres live dëse Sonndeg um 1.RTL. Mir iwwerdroen de Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg op RTL.lu an op der App.

Am Cyclissem ass um Sonndeg den Tour des Flandres. Fënnef Lëtzebuerger si mat dobäi, de Jempy Drucker (Bora-Hansgrohe), de Luc an Tom Wirtgen (Bingoal WB), den Alex Kirsch (Trek-Segafredo) an de Kevin Geniets (Groupama - FDJ).

Hei fannt Dir de Livestream vu 14.00 Auer un.

Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen



Sender: 1. RTL

Ufank vun der Emissioun : 14h00

Viraussiichtlech Ënn vun der Emissioun: 17h00