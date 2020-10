Beim Optakt vum Weltcup zu Sölden an Éisträich gouf et am Riseslalom eng duebel Victoire fir déi italienesch Dammen.

Nodeems d'Marta Bassino ewell nom éischten Duerchgang a Féierung louch, konnt d'Italienerin hir Avance am zweeten Duerchgang verdeedegen. Um Enn hat d'Bassino eng Avance vu 14 Honnertstel op hir italienesch Konkurrentin Frederica Brignone.

Drëtt gouf mat engem relativ grousse Réckstand vun enger Sekonn an 13 Honnertstel d'Petra Vlhovà aus der Slowakei. Soumat iwwerhëlt déi 24 Joer jonk Italienerin och d'Spëtzt vum Gesamtweltcup. Um Sonndeg ass et den Optakt vun der Saison fir d'Hären.