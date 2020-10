Bei der 2:0-Victoire vun Dynamo Kiev gouf de Lëtzebuerger an der 80. Minutt agewiesselt a konnt an der Nospillzäit den 2:0 markéieren.

An der 2. däitscher Bundesliga konnt den Dirk Carlsson mat Karlsruhe eng kloer 3:0-Victoire géint Sandhausen feieren. De Lëtzebuerger gouf hei an der 88. Spillminutt agewiesselt.

An der 3. däitscher Bundesliga hat dem Jeff Saibene säin FC Kaiserslautern et mat der zweeter Ekipp vu Bayern München ze dinn. Um Enn gouf et beim 0:0-Remis deen drëtte Punkt am drëtte Match ënnert dem Lëtzebuerger Trainer. Kaiserslautern steet soumat weiderhin op enger Ofstigsplaz.

Bei der 2:1-Victoire fir de Marvin Martins a Casa Pia an der portugisescher LigaPro géint Porto B stoung de Lëtzebuerger 90 Minutten um Terrain