An der Bundesliga huet Schalke géint Union Berlin 1:1 gespillt. An England huet sech Tottenham géint West Ham United misse mat engem 3:3 zefridde ginn.

Bundesliga

Schalke - Union Berlin 1:1

0:1 Friedrich (55'), 1:1 Paciencia (69')

Schalke huet beim éischten Heemmatch vum Trainer Manuel Baum e Befreiungsschlag verpasst a stécht nom 20. Match ouni Victoire weider déif an der Kris. D'Lokalekipp ass géint Union Berlin net iwwer een 1:1 (0:0) erauskomm, ma huet sech ëmmerhin awer nach deen éischte Punkt an dëser Saison geséchert.

Duerch de Remis huet Schalke déi lescht Plaz an der Tabell u Mainz mam Leandro Barreiro ofginn. Mat engem desastréise Golverhältnis vun 2:16 Goler ass een trotzdeem nëmmen de 17.. Union Berlin Berlin ass duerch deen zweete Remis u Gladbach a Freiburg an der Tabell op déi 10 Plaz no vir geréckelt.

Köln - Eintracht Frankfurt 1:1

0:1 Silva An (Eelefmeter) (45+2'), 1:1 Duda (52')



Och fir Köln gouf et e Sonndeg deen éischte Punkt an dëser Saison. Nodeems een an der Paus mat 0:1 duerch e Gol an der Nospillzäit vum Silva hanne louch, ass de Kölner am Ufank vun der zweeter Hallschent eng Reaktioun gelongen. Den Duda huet an der 52. Minutt op 1:1 ausgeglach an der Lokalekipp ee Punkt geséchert. Duerch de Remis verpasst Frankfurt de Sprong op déi zweet Tabelleplaz.

Premier League

Tottenham Hotspur - West Ham United 3:3

1:0 Son (1') 2:0 Kane (8'), 3:0 Kane (16'), 3:1 Balbuena (82'), 3:2, Sanchez (Selbstgol) (85'), 3:3 Lanzini (90+4')

Tottenham huet e Sonndeg am englesche Championnat an de leschte Minutte géint West Ham United eng sécher gegleefte Victoire aus der Hand ginn. D'Lokalekipp war direkt mat 100 Kilometer an der Stonn an d'Partie gestart a louch schonn no 16 Minutte mat 3:0 a Féierung. D'Goler hunn de Son an der 1. Minutt an de Kane an der 8. an an der 16. Minutt geschoss. Bis déi 80. Minutt hat et no enger klorer Victoire ausgesinn, ma West Ham United, déi an der zweeter Hallschent däitlech méi investéiert hunn, konnten nach eng Kéier zeréckkommen. An der 82. Minutt hat de Balbuena op 1:3 verkierzt, ier de Sanchez duerch e Selbstgol op 2:3 gesat huet an et domadder nach emol richteg spannend ginn ass. Um Enn huet de Lanzini an der Nospillzäit nach op 3:3 gesat a senger Ekipp e Punkt geséchert.

Leicester City - Aston Villa 0:1

0:1 Barkley (90+1)

Ligue 1

Angers - Metz 1:1

1:0 Mangani (Eelefmeter) (38'), 1:1 Niguette (39')

Fir den FC Maetz gouf et e Sonndeg ee wichtege Punkte géint Angers. Sekonnen nom Réckstand duerch een Eelefmeter vum Mangani hat den Niguette an der 39. Minutt op 1:1 ausgeglach. An den zweete 45 Minutten ass kenger Ekipp méi e Gol gelongen, sou datt Metz sech an der Lutte géint den Ofstig e wichtege Punkt ka sécheren.

Monaco - Montpellier 1:1

0:1 Mavididi (51'), 1:1 Ben Yedder W. (Eelefmeter) (70')

Lille - Lens 4:0

1:0 Yilmaz (11'), 2:0 Bamba (47'), 3:0 Ikone (69'), 4:0 Yazici (79')

E kloer Victoire gouf et e Sonndeg fir Lille. D'Ekipp vum President Gérard Lopez huet beim 4:0 Lens keng Chance gelooss. Duerch dës Victoire bleift Lille a Frankräich un der Tabellespëtzt.

Serie A

La Liga

