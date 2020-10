Weider gouf et fir d'Giants déi éischte Victoire an dëser Saison.

Houston Texans - Tennessee Titans 36:42

60 Minutte sinn net duergaangen, fir e Gewënner an dësem Match ze fannen. D'Titans haten déi éischt Hallschent gutt ugefaangen, si waren no 15 Minutte 14:0 vir an an der Paus stoung et 20:10. Nom Säitewiessel waren et d'Texans, déi dominéiert hunn. en 13:0 am drëtte Quarter huet si fir bruecht a 7 Sekonne virum Enn vun der zweeter Hallschent hunn d'Titans konnten ausgläichen, dat mat engem schnellen Drive ouni Timeout. An der Overtime kruten d'Titans dunn de Ball a konnten direkt mam éischten Drive de Match entscheeden.

Green Bay Packers - Tampa Bay Buccaneers 10:38

Et war net den Dag vum Aaron Rodgers. Den éischte Quarter huet hien a seng Offense sech nach gutt verkaf. 3 Punkte mam éischten Drive a 7 mam zweeten. Och d'Defense stoung gutt, esou datt den Tom Brady et net fäerdeg bruecht huet, Punkten ze maachen. 10:0 also fir d'Packers no 15 Minutten. Ma nom éischte Säitewiessel ass den Drock vun der Defense vun Tampa méi staark ginn a si hunn d'Packers, an och de Rodgers, zu Feeler gezwongen. Esou gehäit de Rogers e Pick-6, esou datt d'Defense vun de Bucs 7 Punkte markéiert huet. Direkt am nächsten Drive nees eng Interception vum Rodgers, deen d'Defense op 3 Yards bruecht huet. Innerhalb vun 90 Sekonnen haten d'Bucs aus engem 0:10 e 14:10 gemaach, dat wéinst hirer Verteidegung. Dono konnte si an dësem Véierel weider 14 Punkte maachen, esou datt et 28:10 an der Paus stoung. Am drëtte Quarter konnten d'Bus nach eng Kéier 10 Punkten dropleeën an am leschte Véierel konnt keng vun den Ekippe méi e Punkt maachen, dat och, well déi lescht Minutten op béide Säite vill Ersatzspiller um Terrain stoungen. Mat 10:38 verléieren d'Packers hiren éischte Match dës Saison géint Buccaneers.

Washington Football Team - New York Giants 19:20

Déi éischt Victoire fir en New Yorker Team dës Saison gouf et e Sonndeg den Owend, wéi d'Giants d'Ekipp aus Washington op Besuch haten. D'Heemekipp huet da gutt ugefaangen a war 10:0 no 15 Minutte vir, 13:10 stoung et an der Paus. Nodeem am drëtte Véierel keng Punkte gefall sinn, war zum Schluss nach alles op. Washington konnt op 13:13 ausgläichen, ma dono huet d'Defense vun den Giants e Ball gewonnen an deen direkt an d'Endzone bruecht. Washington konnt nach mat engem Touchdown äntweren, ma den Extrapunkt ass net eragaangen, esou datt si zum Schluss op 1 Punkt d'Overtime verpasst hunn an de Match esou och 19:20 verléieren.

Cleveland Browns - Pittsburgh Steelers 7:38

D'Steelers sinn aktuell quasi net ze stoppen. An der éischter Hallschent huet souwuel hir Offense wéi och hir Defense Punkten op d'Tafel bruecht, dat ganzer 24 Stéck. Dogéint hunn d'Browns just eng Kéier de Ball an d'Endzone bruecht. Mat 7:24 goung et aus der Siicht vun de Gäscht an d'Paus. An och déi zweet Hallschent ass fir d'Browns net gutt verlaf. Keng Punkten, dofir 14 kasséiert. Dem Mayfield seng Quote waren an dësem Match esou schlecht, datt de Keenum um Schluss fir d'Browns d'Spill dirigéiert huet. An och de "Big" Ben Roetlisberger krut eng Paus, esou datt de Mason Rudolph de leschten Drive bei de Steelers konnt spillen.

Domadder bleiwe just nach d'Seattle Seahawks, déi dëse Weekend spillfräi hunn, d'Pittsburgh Steelers an d'Tennessee Titans, déi nach kee Match verluer hunn. D'Jets dogéint sinn déi eenzeg Ekipp, déi nach kee Match gewonnen hunn.

All d'Resultater am Iwwerbléck

Chicago Bears - Carolina Panthers 23:16

Cincinnati Bengals - Indianapolis Colts 27:31

Detroit Lions - Jacksonville Jaguars 34:16

Atlanta Falcons - Minnesota Vikings 40:23

Washington Football Team - New York Giants 19:20

Baltimore Ravens - Philadelphia Eagles 30:28

New York Jets - Miami Dolphins 0:24

Cleveland Browns - Pittsburgh Steelers 7:38

Houston Texans - Tennessee Titans 36:42

Green Bay Packers - Tampa Bay Buccaneers 10:38

Los Angeles Rams - San Francisco 49ers 16:24

Denver Broncos - New England Patriots 18:12

Arizona Cardinals géint Dallas Cowboys a Kansas City Chiefs géint Buffalo Bills ginn e Méindeg respektiv en Dënschdeg gespillt.