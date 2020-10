Den FC Bayern München huet déi lescht Saison d'Champions League fir déi 6. Kéier gewonnen an nëmmen 2 Méint no der Finall fänkt déi néi Saison nees un.

An dës Saison ass och e Lëtzebuerger an der Kinneksklass vum europäesche Futtball vertrueden. De Gerson Rodrigues huet sech als éischte Lëtzebuerger Futtballnationalspiller mat sengem Veräin Dynamo Kiew fir Gruppephas vun der Champions League qualifizéiert a spillt am Grupp G géint Juventus, Barcelona a Budapest. 4 Goler huet de Spiller mat der Nummer 22 dës Saison scho markéiert, dorënner och e wonnerschéine Gol an der Finall vum ukrainesche Supercup géint Shaktar Donezk. Fir den RTL Expert Paul Phillipp ass dat eng logesch Konsequenz vun enger laanger an intensiver Jugendaarbecht.

"Et ass schonn eppes Riseges, dass hien eng Gruppephas an der Champions League spillt an dann och nach géint esou Géigner, praktesch den Top vum Weltfuttball. Hie geet dat ouni Komplexer un a relativ locker un, esou wéi mir e kennen. Fir eis ass et natierlech eng Confirmatioun fir de Fortschrëtt, deen hei zu Lëtzebuerg gemaach gëtt an haaptsächlech de Wee, deen ageschloe gouf, fir laangfristeg op Jugend ze setzen, deen eenzeg richtegen ass."

96 Partië sollen an der Champions League bis den 9. Dezember duerchgezu ginn. E stramme Programm a vill Plaz fir Recuperatioun bleift net, well parallel dozou d'Championnatsmatcher a Partië mat der Nationalekipp um Programm stinn, wat eng enorm Belaaschtung fir Spiller bedeit.

"Haaptsächlech op déi wichteg Spiller verzicht een net gär. Haaptsächlech en Trainer net. Si spille praktesch duerch, ëmmer erëm bedéngt duerch déi Angscht vun deem Virus, deen iwwert eis hänkt. Et weess jo keen, wéi et wiedergeet. D'Verletzunge vun de Spiller wäerten och méi wéi virdrun d'Resultater beaflossen.", esou de Paul Philipp.

Béid Finaliste vun der leschter Editioun sinn en Dënschdeg an e Mëttwoch direkt am Asaz. De PSG kritt et mat Manchester United ze dinn an de Vainqueur vum leschte Joer, FC Bayern München, spillt géint Ateltico Madrid. Béid Partië kënnt Dir wéi gewinnt vun 20.45 Auer u live um RTL Zwee an op RTL.lu suivéieren.