"Mir wëllen eis mat Boavista an den Top 5 am portugisesche Futtball-Championnat etabléieren", seet de Gérard Lopez am RTL-Interview.

Zanter leschter Woch ass de Lëtzebuerger Geschäftsmann, nieft Lille a Mouscron, och Proprietär vum portugiseschen Traditiounsveräin.

De Gérard Lopez a seng Leit wollten och e Club a Portugal iwwerhuelen: "Mir hate mat Boavista geschwat virun engem Joer. Do war et méi komplizéiert mat aneren Aktionären. Eis huet gutt gefall awer, Boavista ass en historesche Veräin mat och enger grousser Fan-Basis an enger flotter Stad. Porto."

Et hat sech dann elo esou erginn, datt op eemol nees Boavista am Spill war: "Am Ufank hu mer finanziell gehollef. Herno hu mer op enger Assemblée vun der Supporter d'Majoritéit vum Club votéiert kritt."

Gérard Lopez iwwerhëlt Boavista F.C. / Rep. Fränky Hippert

Beim portugiseschen Traditiounsveräin setzt een éischter op erfuere Spiller: "D'Iddi ass contrairement zu Mouscron, wou et dës Saison drëms geet, sech mat enger jonker Ekipp an der ieweschter Divisioun ze halen, ass mat Boavista d'Zil, an der ieweschter Hallschent vun der Tabell ze stoen."

De Gérard Lopez huet dann och eng kloer Virstellung, wou Boavista an der Tabell soll stoen: "Historesch ass et Top 5. FC Porto, Benfica a Sporting si jo bekannt, do ass och nach Braga dobäi komm."

Am Moment dréit et awer nach net ronn. No 4 Spilldeeg steet Boavista Porto op der zweetleschter Plaz an der Tabell. Wat potenziell Lëtzebuerger Spiller uginn, fir bei de portugisesche Champion vun 2001, wär een ëmmer op. Mee genee wéi bei Lille a bei Mouscron géif et éischter drop erauslafen, fir jonk talentéiert Spiller aus dem Grand-Duché ze fannen, fir déi dann ze forméieren.