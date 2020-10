En Dënschdeg den Owend ass den Optakt vun der neier Champions-League-Saison. D'Gruppen E, F, G an H maachen den Ufank.

Am Grupp G huet Dynamo Kiew en Dënschdeg den Owend deen éischte Match vun der Gruppephas an der Champions League géint Juventus Turin verluer.

No 90 Minutten hu sech de Gerson Rodrigues a Co misse mat 0:2 géint de favoriséierte Veräin aus Italien geschloe ginn. Béid Goler huet de Morata markéiert, dat an der 46. an an der 84. Minutt. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf an der 60. Minutt agewiesselt.

De Match Paris Saint-Germain géint Manchester United kënnt Dir live vun 20.45 Auer un op RTL ZWEE an am Livestream op RTL.lu suivéieren.

E Mëttwoch den Owend iwwerdréit RTL de Match Bayern München géint Atlético Madrid. Net mat dobäi beim Titelverdeedeger ass de Serge Gnabry. Hie gouf en Dënschdeg positiv op de Coronavirus getest.

Grupp G

Dynamo Kiew - Juventus Turin 0:2

0:1 Morata (46'), 0:2 Morata (84')

Barcelona - Budapest (21h)

Grupp E

Chelsea - Sevilla (21h)

Rennes - Krasnodar (21h)

Grupp F

Lazio Roum - Borussia Dortmund (21h)

Zenit - Bruges 1:2

0:1 Dennis (63'), 1:1 Horvath (Selbstgol) (74'), 1:2 de Ketelaere (90+3')

Grupp H

Paris Saint-Germain - Manchester United (21h)

Leipzig - Istanbul Basaksehir (21h)

D'Resultater am Iwwerbléck