Den FLF-President Paul Philipp freet sech, datt den Interessi esou grouss ass, fir an der gréisster Sportfederatioun vum Land matzeschaffen.

E Samschdeg de Moien um 9.15 Auer ass zu Useldeng de Kongress vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun. Do stinn awer och verschidde Reglementsännerungen zum Vott.

Déi goufe vun der LFL, der Lëtzebuerger Futtball-Ligue proposéiert. Virun allem soll d'Reglement vun der éischter Lizenz opgemaach ginn, dozou de President vun der FLF Paul Philipp:

"Et sinn 28 Veräiner, déi esou eng Propositioun mussen eraginn, fir datt se ugeholl ka ginn. Dat Reglement, dat elo do ass, gouf och scho vun de Veräiner ugeholl. Elo sinn zwou Propositiounen do fir déi éischt Lizenz."

5 Memberen aus dem Verwaltungsrot sinn ze wielen, 4 si sortant. Mam Maître Jean-Jacques Schonckert trëtt ee Member aus der Ekipp Philipp net méi un. Dat heescht et kënnt op d'mannst eng nei Persoun an de Conseil d'Administration. Frëscht Blutt also, de Paul Philipp, deen nach zwee Joer Mandat huet:

"Et ass positiv, datt sech esou vill Leit gemellt hunn. Ob d'Blutt elo do oder do ass. Mir brauche Leit, déi schaffen, et muss een all Dag disponibel sinn."

Den 102. Kongress vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun gëtt dann och ënner strenge Covid-Reegelen ofgehalen.

D'LFL hat e Freideg den Owend gefuerdert, datt d'Generalversammlung wéinst der aktueller Corona-Situatioun misst ofgesot ginn, ma d'FLF hält weider dru fest.