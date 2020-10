Enn September huet déi national Judosfederatioun d’Nimm vum neie Seniors-, vum Jugend-Nationaltrainer a vum techneschen Direkter annoncéiert.

Leschten Dënschdeg goufen de Jasper Huitsing, de Sascha Herkenrath an de Wolfgang Amassou offiziell virgestallt. Den Trio fänkt den 1. Januar 2021 mat senger Aarbecht un a wëll am Lëtzebuerger Judo fir en neien Ufank suergen.

Domadder geet dann och d’Ära vum Ralf Heiler definitiv op en Enn. De fréiere Coach vum Marie Muller war 2013 Nationaltrainer ginn an krut 6 Joer méi spéit de Poste vum techneschen Direkter. Enn Juni huet de Comité vun der Flam Judo d'Decisioun geholl, de Kontrakt vum Ralf Heiler an déi vun den 2 Nationaltrainer Alexander Lüdeke an Thomas Kessler net méi ze verlängeren.

Dës Ekipp soll fir nei Impulser suergen. Virop den Wolfgang Amoussou, deen tëschent 2011 an 2015 scho Jugendnationaltrainer war a 4 Joer drop als Coordinateur vum Interreg-Projet erëm op Lëtzebuerg komm ass. De fréieren dätschen a franséische Champion iwwerhëlt de Poste vum techneschen Direkter.

Déi zwee nei Trainer si fir een Olympia-Zyklus, dat heescht 4 Joer, engagéiert ginn. Den Däitsche Sascha Herkenrath iwwerhëlt d’Nowuessaarbecht an de Jasper Huitsing këmmert sech ëm d’U21 an d'Senioren. De 37 Joer alen Hollänner war zanter 2018 U21- an U23-Nationaltrainer an Holland.

D’Ziler vum neien Trio si kloer: méi Professionalitéit, d’Basis vun den Athlete vergréisseren, Talenter entdecken a se besser ausbilden, fir um Enn och besser international Resultater ze erreechen. Dobäi setzt déi nei Ekipp op eng besser Kommunikatioun mat allen Acteuren aus dem Sport a wëll eng besser Relatioun zu de 15 Clibb am Land opbauen.

Fir en neien Encadrement vum Kader ass gesuergt. Et hofft ee bei der Flam an noer Zukunft dann och op besser Resultater.