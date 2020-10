E Samschdeg de Moie war zu Useldeng de Kongress vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun.

Charel Schaack, Leo Hilger, Christian Hess, Tun di Bari a Gilbert Goergen (déi 2 leschtgenannten sinn nei am CA) sinn déi 5 Leit, déi fir déi nächst 4 Joer an de Verwaltungsrot vun der Lëtzebuerger Fussballfederatioun gewielt goufen. Um Kongress vun der FLF zu Useldeng krut de Samschdeg de Moie souwuel de Conseil d'Administration wéi och de Bilan vun zejoert unanime d'Decharge.

A senger Ried huet de Sportminister Dan Kersch nach emol drop higewisen, datt d'Ekippen aus der ieweschter Divisioun weiderhin am ganze Grupp kënnen trainéieren. Fir all déi aner Ekippen a Kategorië kann och weiderhin trainéiert ginn, awer just a Gruppe vu 4. De Sportminister bleift optimistesch, datt am Mäerz deen éischte Match am neie Stadion ka gespillt ginn.Den FLF-President Paul Philipp huet a sengem Discours verschidde wichteg Dossiere fir d'Zukunft ugeschwat, wou ënnert anerem d'Zil an Zukunft muss ginn, datt all Veräin aus der héchster Divisioun an all Jugendkategorie eng Ekipp huet.

D'Reglementsännerungen, mat ënnert anerem dem Opmaache vun der éischter Lizenz (e Spiller, dee viru sengem 14. Gebuertsdag eng FLF-Lizenz krut, Spiller, déi bei der FLF tëscht hirem 15. an 23. Liewensjoer wärend op d'mannst 5 Joer affiliéiert waren a Spiller, déi d'Lëtzebuerger Nationalitéit hunn), 5 joueurs transferés an dem Upasse vun den Datumer vun den nationalen an internationalen Transfertperioden, goufen ugeholl.

Dee gréisste Sportverband aus dem Land hat e Benefice vun 1,5 Milliounen Euro, huet dovun awer nach 1 Millioun un hir Clibb weiderginn.