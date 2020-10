Iwwerdeems ka Gladbach de Match géint Mainz dréinen a Freiburg spillt géint Union Berlin 1:1 gläich.

5. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Bayern - Frankfurt 5:0

1:0 Lewandowski (10'), 2:0 Lewandowski (26'), 3:0 Lewandowski (61'), 4:0 Sané (73')

No engem Zësummespill tëscht dem Müller an dem Coman huet de Ball de Wee bei de Lewandowski fonnt, dee fräi stoung a schonn no 10 Minutten op 1:0 fir Bayern stelle konnt. De fréie Réckstand huet d'Saach fir d'Gäscht aus Frankfurt net grad méi einfach gemaach a sou huet de Lewandowski eng gutt véierel Stonn méi spéit eng weider kéier getraff. Mat enger verdéngter 2:0-Féierung fir d'Lokalekipp ass et no 45 Minutten an d'Paus gaangen.

An der zweeter Hallschent huet Bayern weider dominéiert a sou konnt de Lewandowski no enger gudder Stonn den Dräierpack perfekt maachen. An der 68. Minutt huet dann de Sané säi Comeback no enger Verletzung gefeiert a konnt sech just 5 Minutten no senger Awiesslung mat engem Gol belounen Kuerz viru Schluss war et dann nach de jonke Musiala, deen op 5:0 erhéije konnt a sou wënnt Bayern zum Schluss souverän géint Frankfurt.

Leipzig - Hertha 2:1

0:1 Cordoba (8'), 1:1 Upamecano (11'), 2:1 Sabitzer (77')



Zu Leipzig ass et mat vill Tempo an déi éischt Minutte gaangen a sou huet et net laang gedauert bis de Ball eng éischte kéier am Gol loung. An der 8. Minutt war et de Corodoba deen de Gaascht no engem Zouspill vum Lukebakio mat 1:0 a Féierung brénge konnt. Bei deem Spillstand sollt et awer net laang bleiwen, wéi just 3 Minutte méi spéit den Upamecano no engem Corner ausgeglach huet. Am weidere Spillverlaf war Leipzig dann déi besser Ekipp, ma e weidere Gol ass den Haushäre bis zum Säitewiessel net méi gelongen.

Zum Ufank vum zweeten Duerchgang huet Hertha dann den Zeefuik agewiesselt, deen an der 50. Minutt dann awer scho mat Giel-Rout nees vum Terrain goe misst. Ronn 10 Minutte viru Schluss huet de Cordoba den Orban am Strofraum zum Fale bruecht, sou dass den Arbitter op den Eelefmeterpunkt gewisen huet. De Sabitzer ass ugetrueden a konnt sou Leipzig a Féierung bréngen. D'Lokalekipp huet an de leschte Minutte näischt méi ubrenne gelooss a séchert domat d'Victoire géint Hertha.



Union Berlin - Freiburg 1:1

0:1 Grifo (34'), 1:1 Andrich (36')



Mainz - Gladbach 2:3

0:1 Stindl (15'), 1:1 Mateta (23'), 2:1 Mateta (36'), 2:2 Hofmann (76'), 2:3 Ginter (83')



Dortmund - Schalke (18:30 Auer)

