An Italien setzt sech dës Weideren Inter Mailand zu Genua duerch a Marseille wënnt mat 1:0 zu Lorient.

Premier League

West Ham - Manchester City 1:1

1:0 Antonio (18'), 1:1 Foden (51')

Manchester United - Chelsea 0:0

Laang huet et gedauert bis béid Ekippen an de Match fonnt hunn. Sou ass et an den éischten 30 Minutten zu kenge richtegen offensiven Aktioune komm. Zum Schluss vun der éischter Hallschent ass Manchester United da lues a lues besser ginn a war engem éischte Gol däitlech méi no wéi wéi d'Blues. Trotzdeem sinn sou zimmlech schwaach 45 Minutten ouni Gol op en Enn gaangen.

Och no der Paus haten déi zwou Ekippe weider Problemer. United huet de Ball gréisstendeels an den eegene Reihe gehalen an Chelesea huet op Konterchancë gelauert. Um Enn bleift et awer bei engem 0:0 ouni grouss Héichpunkten.

Serie A

Genua - Inter Mailand 0:2

0:1 Lukaku (64'), 0:2 D'Ambrosio (79')



Am éischten Duerchgang hat Inter Mailand méi vum Match an ass am Numm vum Martinez a Lukaku e puer Mol virun de Gol vu Genua komm. An der 29. Minutt hunn d'Gäscht en Eelefmeter gefuerdert, ma den Arbitter huet net match sech schwätze gelooss. Sou ass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen.



Eng gutt Zäit nom Säitewiessel huet sech Inter da mat engem Gol belount. De Lukaku konnt no engem Zouspill vum Barella d'Nerve behalen an d'Gäscht a Féierung bréngen. Ronn 10 Minutte viru Schluss huet de Gaascht dann de Match sou gutt wéi entscheet. Den D'Ambrosio war mam Kapp op der Plaz an huet sou op 2:0 erhéicht. Bis zum Enn huet sech dann näischt méi um Spillstand geännert a sou séchert sech Inter déi dräi Punkten zu Genua.

Ligue 1

Lorient - Marseille 0:1

0:1 Balerdi (54')

La Liga

FC Barcelona - Real Madrid 1:3

0:1 Valverde (5'), 1:1 Fati (8'), 1:2 Ramos (63'), 1:3 Modric (90')

Am spueneschen El Clasico huet Real Madrid e gudde Start an de Match erwëscht. An der 5. Minutt konnt sech de Benzema de Ball am Mëttelfeld behaapten a weider op de Valverde spillen. De Valverde ass virum Gol äiskal bliwwen an huet déi Kinneklech mat engem Schoss aus spatzem Wénkel fréi a Féierung bruecht. 3 Minutte méi spéit war de Spillstand dann awer scho rëm ausgeglach. De Fati stoung no enger Flank vum Alba op der richteger Plaz an huet sou aus kuerzer Distanz op 1:1 gestallt. Bis zur Paus sinn da keng weider Goler méi gefall, ma et war e gudde Match tëscht zwou Ekippen déi sech engagéiert gewisen hunn. Mat engem gerechte Remis ass et sou an d'Paus gaangen.

An der 54. Minutt hat de Coutinho déi warscheinlech bescht Chance op den 2:1. No enger Flank vum Fati stoung de Brasilianer ganz fräi, ma de Kappball krut hien net op de Gol gelenkt. Op der anerer Säit ass da kuerz drop de Ramos am Strofraum zum Fale bruecht ginn. Nodeems den Arbitter op Eelefmeter entscheet huet ass de Spuenier selwer ugelaf a konnt sou d'Ekipp vu Madrid a Féierung bréngen. Barcelona krut d'Kéier net méi gemaach a sou war et kuerz viru Schluss de Modric dee mam Gol zum 3:1 den Deckel op d'Partie gemaach huet. Zum Schluss steet eng verdéngte Victoire fir Real Madrid am El Clasico géint den FC Barcelona.

Sevilla - Eibar 0:1

0:1 Kike (41')

