Ausserdeem huet Metz mat 2:0 géint St.Etienne gewonnen an Neapel kann sech mat 2:1 géint Benevento duerchsetzen.

Bundesliga

VFL Wolfsburg - Arminia Bielefeld 2:1

1:0 Weghorst (19'), 2:0 Arnold (20'), 2:1 Schipplock (80')

Bannen 2 Minutten huet Wolfsburg 2 Goler geschoss an esou de Grondstee fir d'Victoire géint den Opsteiger vu Bielefeld gesuergt. De Weghorst an der 19 Minutt a kuerz dorops den Arnold hunn fir d'Lokalekipp markéiert. Vun Bielefeld ass an der 1. Hallschent näischt komm, sou dass de Réckstand méi wéi verdéngt war.

An der 57. Minutt hat de Weghorst eng ganz gutt Chance op 3:0 ze erhéischen, ma säi Kappall sollt de Wee an de Gol net fannen. An der 80. Minutt huet dunn aus dem Näischt eraus de Schipplock den Uschlossgol fir Bielefeld geschoss. An de Schlusss Minutten ass Wolfsburg geschwommen, Bielefeld huet alles probéiert, ma sollt et awer net méi fäerdeg bréngen den Ausgläich ze markéieren. 2:1 Victoire fir d'Lokalekipp.

Werder Bremen - TSG Hoffenheim (18h00)



Premier League

FC Southampton - FC Everton 2:0

1:0 Ward-Prowse (27'), 2:0 Adams (35')

Eng verdéngten Néierlag fir Everton, déi domat hiren éischte Match an dëser Saison verléieren. Southampton war vun Ufank un déi besser Ekipp. An der 27. Minutt huet de Ward-Prowse no engem Doppelpass mam Ings den 1:0 geschoss. James a Sigurdsson hunn dobäi net gutt ausgesinn. Kuerz drop's war et den Adams deen de Score op 2:0 erhéicht. An der 72. Minutt krut den Digne no engem Foul um Walker-Perters déi Rout-Kaart. Southampton huet als Tabelle 5ten nëmmen nach 3 Punkte Réckstand op Everton.

Wolverhampton Wanderers - Newcastle United (17h30)

Serie A

Benevento Calcio - SSC Neapel 1:2

1:0 Insigne (30'), 1:1 Insigne (60'), 1:2 Petagna (67')

AC Florenz - Udinese Calcio (18h00)



Ligue 1

FC Metz - St.Etienne 2:0

1:0 Boulaya (5'), 2:0 Sissoko (Selbstgol: 78')

Metz gewënnt no Goler vum Boulaya a no engem Selbstgol vum Sissoko mat 2:0 géint St.Etienne. D'Lokalekipp huet domat hier gutt Form bestätegt, sinn si säit 5 Matcher ongeschloen. De Resumé vum Match kennt dir bei de Kolleege vun RTL 5minutes noliesen.

OGC Nice - OSC Lille (17h00)

