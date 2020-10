Den Ettelbrécker Meeting war e sportleche Liichtbléck an dëse komplexen Zäiten.

Anescht wéi déi aner Indoor-Sportsdisziplinne gouf d'Journée des Jeunes zu Ettelbréck um Sonndeg de Mëtteg net ofgesot. Wéi de President vun der Schwammfederatioun Marco Stacchiotti matgedeelt huet, gouf schonns 2 Méint am Viraus e Sécherheetskonzept ausgeschafft, fir dës Journée des Jeunes trotz den aktuelle Schwieregkeeten duerch de Covid-19 duerchzeféieren. Et gouf och am Virfeld eng Informatiounsversammlung mat de Responsabele vun de Veräiner organiséiert, sou wéi och mat den Eltere vun de Kanner.

Allerdéngs huet den Ettelbrécker Schwammveräin no der Pressekonferenz vum Premier an der Gesondheetsministesch de Freideg de Comité nach eng Kéier missen zesummegeruffen an et gouf schlussendlech decidéiert, trotz der Ofso vun enger hallef Dose Veräiner, de Meeting ouni Spectateuren duerchzezéien.

Et war déi éischt Kompetitioun iwwerhaapt fir dës Saison. D’Lena Peters wollt en neien nationale Rekord am 200 Meter 4Nages schwammen. Et hat sech och gelount, well d’Schwëmmerin vun Diddeleng ass eng nei Meilleure Performance bei de 15 Joer ale geschwommen.