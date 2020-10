D'Julie Meynen huet direkt 2 Landesrekorder de Weekend bei der International Swimming League zu Budapest opgestallt.

An der Duna Arena zu Budapest ass aktuell déi International Swimming League. Ronn 300 Schwëmmer a Schwëmmerinnen trieden an 10 Ekippe géinteneen un.

D'Julie Meynen, aktuell déi beschte Lëtzebuerger Sprinterin, ass mam kanadeschen Team "Toronto Titans" um Depart. D'Ekipp hat um Sonndeg den Owend hiren éischten Optrëtt.

Déi 23 Joer al Schwëmmerin huet iwwer 50 Meter Crawl am klenge Baseng hiren eegene Landesrekord ëm 1/10 verbessert. D'Lëtzebuergerin schléit no 24,76 Sekonnen un a kënnt domat op Plaz 8. Iwwer 100 Meter kënnt d'Schwëmmerin op d'Plaz 7, mat enger Zäit vun 53,60 Sekonnen.

Um Enn vum Dag ass d'Julie Meynen dunn als Schluss-Schwëmmerin vum Team "Toronto Titans" op Plaz 2 geschwommen.

Schonns um Samschdeg huet d'Julie Meynen en neie Landesrekord am 100 Meter Crawl opgestallt. Am klenge Baseng huet d'Lëtzebuergerin 53,39 Sekonne gebraucht an domat hiren eegene Rekord ëm 6 Honnertstel verbessert.