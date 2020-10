No den Néierlage fir d'Seahawks an d'Titans sinn d'Steelers déi eenzeg Ekipp an der NFL, déi nach kee Match verluer huet.

Seattle Seahawks - Arizona Cardinals 34:37

Et war eng wichteg Victoire fir d'Cardinals doheem géint den direkte Géigner aus der NFC West aus Seattle. D'Seahawks, déi bis ewell ongeschloe waren, koume besser an de Match an hate séier en 10:0 Virsprong. Ma nach am éischte Quarter konnten d'Cardinals op 10:7 verkierzen. Den zweete Véierel hunn dunn awer nees kloer de Seahawks gehéiert, si konnte ganzer 17 Punkten op d'Board bréngen an hunn der just 10 zougelooss. Esou stoung et 27:17 fir d'Gäscht an der Paus.

Ma e 7:0 am drëtte Quarter huet d'Cardinals nees bäibruecht an hunn am Ufank vum véierte Quarter souguer e Ball konnten offänken. Ma direkt déi éischt Pass vum Cardinals Quarterback Murray gouf och ofgefaangen an d'Seahawks kruten de Ball erëm a konnten op 34:24 erhéijen. Mam nächste Ballbesëtz konnten d'Cardinals dann nees erukommen, ma d'Defense vun de Seahawks huet si laang higehalen. Mam nächste Ballbesëtz konnten dogéint d'Seahawks näischt Ufänken an hunn dee mat engem Avantage vun 3 Punkten an 59 Sekonnen op der Auer nees ofginn. D'Cardinals konnte mat engem Fieldgoal gläichzéien an d'Verlängerung esou erzwéngen.

An Overtime kruten d'Seahawks als éischt de Ball, konnten domadder awer näischt Ufänken an de Field Goal vun de Cardinals goung dolaanscht. Mat nach knapp enger Minutt a 4 Sekonnen op der Auer huet de Wilson nees eng Interception gehäit an esou de Cardinals nach eng Kéier d'Chance ginn, dëse Match ze wannen. Déi Kéier hat de Gonzales e bessere Fouss an huet aus 48 Yards de Ball duerch d'Pottoe geschoss an esou senger Ekipp zu Victoire verhollef.

Pittsburgh Steelers - Tennessee Titans 27:24

Et war e Match tëscht zwou Ekippen, déi dës Saison nach net eng Kéier als Verléierer vum Terrain gaange sinn. D'Steelers haten dobäi de besser Start a louchen no 15 Minutte 7:0 vir a konnten dat op 14:0 ausbauen. Hiren eenzege Punkt an der éischter Hallschent hunn dunn d'Titans gemaach, wéi si op 14:7 verkierze konnten, ma d'Steelers hunn hiren Avantange nach weider ausgebaut a konnte mat 24:7 an de Vestiaire goen.

Nom Säitewiessel du krut d'Ekipp aus Pittsburgh de Fouss net méi wierklech op de Buedem an d'Titans konnte aus 5 Ballbesëtz direkt 17 Punkte mathuelen. D'Steelers konnten dogéint just mat hirem éischte Ballbesëtz dräi Punkte maachen. Esou stoung et 10 Minutte viru Schluss 27:24, u sech genuch Zäit, fir nach de Match ze dréinen. Ma d'Steelers haten de Ball dono laang a mat 2 Minutten a 40 Sekonnen op der Auer huet de Roethlisberger eng vu senge wéinegen Interceptions gehäit. D'Titans konnte déi Zäit souguer notzen a sech a Field-Goal-Range bréngen, ma de Gostkowski huet déi 3 Punkte leie gelooss an esou konnten d'Steelers mat just 3 Punkten an den zweeten 30 Minutten dëse Match gewannen.

San Francisco 49ers - New England Patriots 33:6

Et ass nach net d'Saison vun de Patriots, dat steet fest. Am Match géint d'49ers, déi och hannert den Erwaardunge bleiwen, sollt de Patriots weder am Ugrëff, nach an der Defense vill geléngen. Ganzer 2 Fieldgoals hu si fäerdeg bruecht, soss keng Punkten op d'Tafel kritt. Eleng an der éischter Hallschent waren et dogéint 3 Touchdowns fir San Francisco an ee Fieldgoel. Sou louche si mat 23:3 am Avantage an der Paus. Direkt mam éischte Ballbesëtz gouf et dunn déi zweet 3 Punkte fir d'Patritos, ma d'49ers hunn der nach 10 dropgeluecht. E Bléck op d'Statistike weisen dann och, datt d'Quarterbacken aus béiden Ekippe grad kee Laf hunn. Zwar gouf et 4 Touchdowns fir d'49ers, ma de Garoppolo huet dovunner kee gehäit, dofir ass de Ball awer 2 Mol beim Géigner gelant. Ëmmerhin huet hie 20 vu 25 Bäll un de Mann bruecht, dat fir 277 Yards. De Cam Newton dogéint hat 9 vu 15, dat fir 98 Yards an 3 Interceptions. Esou krut och den Jarred Stidham Spillzäit, deen huet 6 vun 10 Bäll ubruecht, dovunner eng Interception, an dat fir 64 Yards.

Carolina Panthers - New Orleans Saints 24:27

Och bei der Ex-Ekipp vum Cam Newton leeft et net esou richteg. Mat de Säints konnte si sech am Divisional Game vun der NFC South zwar eng spannend Partie leeschten, et sollt zum Schluss awer net duergoen. Am éischte Véierel hate si e Retard vun 3:7 a mat zwee Mol 14 Punkten am zweete Quarter stoung et 21:17 an der Paus fir d'Saints. Nom Säitewiessel hunn d'Saints nach eng Kéier op 24:17 ausgebaut, ma d'Panthers konnten dat séier Ausgläichen. Esou goung et mat engem Gläichstand an de leschte Véierel an de Saints ass e Field Goal duergaangen, fir de Match ze gewannen. Dat och, well de Style mat nach 2 Minutten op der Auer aus 65 Yards verpasst huet. D'Statistike vum Teddy Bridgewater, Quaterback vun de Panthers an Ex-Spiller vun der Saints, waren trotz der Néierlag ganz gutt. 23 vun 28 Bäll sinn ukomm, dat fir 2 Touchdowns an 254 Yards. Den Drew Breews huet fir e puer Yards méi gehäit, 287, an och fir 2 Touchdowns, vun him koumen dann 29 vu 36 Passen un.

Esou bleiwen d'Steelers aktuell déi eenzeg Ekipp, déi nach net verluer huet. An d'Jets si weiderhin, no der 10:18 Néierlag géint d'Bills, déi eenzeg Ekipp, déi nach net gewonnen huet.

All d'Resultater am Iwwerbléck

New York Giants - Philadelphia Eagles 21:22

Detroit Lions - Atlanta Falcons 23:22

Cleveland Browns - Cincinnati Bengals 37:34

Green Bay Packers - Houston Texans 35:20

Carolina Panthers - New Orleans Saints 24:27

Buffalo Bills - New York Jets 18:10

Kansas City Chiefs - Denver Broncos 43:16

Dallas Cowboys - Washington Football Team 3:25

Seattle Seahawks - Arizona Cardinals 34:37

San Francisco 49ers - New England Patriots 33:6

Tampa Bay Buccaneers - Las Vegas Raiders 45:20

Pittsburgh Steelers - Tennessee Titans 27:24

Jacksonville Jaguars - Los Angeles Chargers 29:39

E Méindeg den Owend mussen d'Bears nach bei de Rams untrieden.