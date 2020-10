Um Méindeg den Owend war et ee Match vum 5. Spilldag an der Footballbundesliga tëscht Bayer 04 Leverkusen an Augsburg.

Mat 2 Goler vum Alario an der 16. an an der 74. Minutt an engem drëtte vum Diaby an der 94. Minutt huet Leverkusen dës Partie kloer fir sech entscheet. Mat dëser Victoire ass Bayer elo op der 4. Plaz an der Bundesliga.