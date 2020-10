En Donneschdeg de Mëtteg informéiert den Dan Kersch iwwert den Impakt vun den neie Corona-Mesuren op d'sportlech Aktivitéiten zu Lëtzebuerg.

Suivéiert de Pressebriefing wéi gewinnt live op RTL.lu. Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.

Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.