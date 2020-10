Och d'nächst Woch gëtt an der Champions League gespillt an do hutt Dir d'Méiglechkeet, mat ze decidéieren, wéi ee Match mir weisen.

Dofir maacht mat bei eiser Ëmfro. Béid Matcher ginn den Dënschdeg, 3. November, um 21 Auer ugepaff. De Match mat de meeschte Stëmme weise mir deen Ament um RTL Zwee mat Lëtzebuerger Commentairë vum Jeff Kettenmeyer a Paul Philipp.