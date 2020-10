Bayern konnt sech dann 3 Punkte zu Moskau erkämpfen a Bergamo mécht aus engem 0:2 géint Amsterdam nach en 2:2.

An der Grupp A konnt sech Bayern déi zweete Victoire am zweete Match sécheren, dat mat engem 2:1 zu Moskau, an Atlético Madrid hat vill Problemer mam RB Salzburg, konnt sech zum Schluss awer 3:2 duerchsetzen.

Real stoung schonn am zweete Match an der Grupp B ënner Drock, konnt sech mam 2:2 zu Gladbach awer just liicht dovunner befreien. Donezk bleift dann och am zweete Match ongeschloen a behält géint Inter Mailand ee Punkt doheem.

An der Grupp C gouf et all Kéiers eng Victoire fir d'Favoritten. Porto huet sech géint Piräus mat 2:0 duerchgesat a Manchester City wënnt 3:0 zu Marseille.

Aus engem 0:2 géint Ajax Amsterdamm konnt Atalanta Bergamo nach en 2:2 maachen. Am anere Match vum Grupp D wënnt Liverpool mat 2:0 géint Midtjylland.

Grupp B

Borussia Mönchengladbach - Real Madrid 2:2

1:0 Thuram (33'), 2:0 Thuram (58'), 2:1 Benzema (87'), 2:2 Casemiro (90+3)

An den éischten 20 Minutte ass eppes kloer ginn. Keng vun den zwou Ekippe wollt sech hei verstoppen, ma richteg Golchance waren dobäi net erauskomm. Real koum dono besser an de Match an hat däitlech méi vum Spill, och mol deen een oder aneren Ofschloss. Ma an der 33. Minutt huet Gladbach de Ball zeréckgewonnen an de Plea konnt eng excellent Pass an d'Déif gespillt, déi den Thuram direkt verwäerte konnt, dat mam éischte Schoss op de Gol vun der Heemekipp.

Real war no dësem Gol e bësse geschockt, huet awer weider vill Ballbesëtz gehat an Drock gemaach, dat awer ouni vill Succès.

Nom Säitewiessel ass Real besser an de Match komm an hat och direkt e puer gutt Chancen. Gladbach stoung e bëssen ënner Drock an huet emol iwwer Konter sech e bësse befreit. No 58 Minutte gouf d'Situatioun fir Real nach méi uerg. Eng Flank vum Rainer koum bei de Pléa, deen dëse Volet hëlt. De Courtois konnt dëse Schoss paréieren, ma de Ball fält dem Thuram virun d'Féiss, deen aus 5 Meter wéineg Problemer hat, de Ball iwwert d'Linn ze drécken.

Real huet nach e puer Minutte gebraucht, bis si nees an de Match fonnt hunn. Och hir zwee Wiessel hunn dozou gefouert, datt si nees méi Drock konnten opbauen. Eng gutt Chance hat dunn den Hazard, deen de Ball awer no 75 Minutte knapp laanscht de Gol geschoss huet. Wéi sollt et anescht sinn, wéi datt eng schlecht Flank vum Real zu Gol féiert. De Casemiro konnt d'Flank nach just virum aus retten a säi Kappball koum direkt op de Benzema, dee verkierze konnt.

6 Minutte méi spéit war et dëst d'Kéier de Casemiro, dee fir de Real treffe konnt. Hie konnt eng gutt Pass vum Ramos verwäerten a kann esou quasi mam Ofpëff den Ausgläich markéieren.

Shachtar Donezk - Inter Mailand 0:0

Grupp A

Lokomotiv Moskau - Bayern München 1:2

0:1 Goretzka (13'), 1:1 Miranchuk (70'), 1:2 Kimmich (79')

Atlético Madrid - RB Salzburg 3:2

1:0 Llorente (29'), 1:1 Szoboszlai (40'), 1:2 Berisha (47'), 2:2 Joao Félix (52'), 3:2 Joao Félix (85')

Grupp C

FC Porto - Olympiakos Piräus 2:0

1:0 Vieira (11'), 2:0 Sergio Oliveira (85')

Olympique Marseille - Manchester City 0:3

0:1 Torres (18'), 0:2 Gündogan (76'), 0:3 Sterling (81')

Grupp D

FC Liverpool - FC Midtjylland 2:0

1:0 Jota (55'), Salah (90'+2, p)

Atalanta Bergama - Ajax Amsterdam 2:2

0:1 Tadic (30',p), 0:2 Traore (38'), 1:2 Zapata (54'), 2:2 Zapata (60')

All d'Resultater am Iwwerbléck