Fir eng Suite vum Futtball-Championnat den nächste Samschdeg gesäit et en Dënschdeg den Owend net gutt aus.

Eng Partie Veräiner hunn eisen Informatiounen no positiv Fäll. Am Schlëmmsten huet et den F91 Diddeleng erwëscht. Den Tabelleleader huet aktuell 10 positiv Fäll, dorënner Spiller an och Membere vum Staff. Och d'Etzella, Munneref, de Racing an Hueschtert si vu positive Covid-19-Tester betraff.