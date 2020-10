An der ieweschter Divisioun vum nationale Futtball steet e Samschdeg den nächste Spilldag um Programm.

Den Ament gesäit et awer net gutt aus, fir dësen iwwert d'Bün ze bréngen, well op d'mannst 5 Ekippen aus der BGL Ligue positiv Corona-Fäll hunn.

RTL-Informatiounen no treffe sech um Donneschdeg déi Responsabel vun der FLF mat verschidde Vertrieder vun de Veräiner, also der LFL, fir ze kucken, wéi et kéint virugoen.

Virun der Lännermatchpaus wieren eigentlech nach zwee Spilldeeg, dee vun e Samschdeg an och nach de Weekend vum 7. an 8. November.

No de Lännermatcher géif et eréischt den 22. November virugoen.