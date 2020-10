Mat 2:0 wënnt den FC Barcelona géint Juventus Turin, Manchester United klappt Leipzig mat 5:0 a Kiew spillt just 2:2 géint Budapest.

Am Spëtzematch vum 2. Spilldag wënnt Barcelona an der Grupp G mat 1:0 géint Juventus Turin duerch e Gol vum Dembelé. Am zweete Match verspillt Dynamo Kiew eng 2:0 Féierung géint Budapest a spille just 2:2. De Gerson Rodrigues souz op der Bänk a gouf net agewiesselt.

Am Grupp E konnt sech Chelsea London kloer mat 4:0 zu Krasnodar duerchsetzen. Sevilla war géint Rennes zwar de kloere Favorit mee konnten trotz allem awer just mat engem knappen 1:0 géint Rennes gewannen.

Och Borussia Dortmund konnt gewannen a klappt am Grupp F Zenit St. Petersburg mat 2:0. Am Parallelmatch huet sech Lazio Roum en Ausrutscher erlaabt a spillt just 1:1 géint Club Bruges.

Am Grupp H gouf et eng 2:0-Victoire fir de PSG géint Basaksehir duerch 2 Goler vum Kean an och Manchester United huet sech keng bléis ginn a klappt den RB Leipzig mat 5:0.

Grupp G

Juventus Turin - FC Barcelona 0:2

0:1 Dembelé (14.'), 0:2 Messi (90.+1.', Eelefmeter)

Schonn direkt an der 2. Minutt hat Barcelona déi grouss Chance a Féierung ze goen. Als éischt huet de Pjanic de Szczesny mat engem Schoss aus 25 Meter gepréift éier de gebiertege Schëfflenger de Ball just puer Sekonnen drop op de Griezmann ofgeluecht huet an de Fransous huet de Ball op de Potto geschoss. Dono ass Barcelona dominant bliwwen an ass an der 14. Minutt a Féierung gaangen. De Messi huet mat engem exzellente Säitewiessel den Dembelé erreecht, deen huet ee Crochet geschloen a säin ofgefälschte Schoss aus 16 Meter ass am laangen Eck gelant.

Nom Gol huet sech Barcelona méi zeréck gezunn an Juventus hunn se héich gepresst. Zwee mol konnten se dunn och duerch de Morata markéieren mee zwee mol huet den Arbitter richtegerweis op Abseits entscheet. An de Minutten dono hunn se et probéiert mee hu sech schwéier gedoen richteg gutt Chancen erauszespillen sou dat et dann mat engem 1:0 fir Barcelona an d'Paus gaangen ass.

Bescht Zeenen vun der 1. Hallschent Am Stuerm huet sech Juventus schwéier gedoen fir sech gutt Chancen eraus ze spillen.

No der Paus huet Barcelona Drock op den 2:0 gemaach an hunn d'Heemekipp net an de Match komme gelooss. An der 55. Minutt konnt de Morata dunn den 1:1 schéissen mee fir eng 3. kéier gouf géint de Spuenier op Abseits entscheet. Mee trotz dëser Chance waren et awer weider d'Gäscht déi di besser Ekipp bliwwe sinn. No 75 Minutten wär dann och bal den 2:0 gefall mee dem Griezmann säi Schoss ass knapps laanscht de laange Potto gaangen.

An der Nospillzäit krut Barcelona dunn awer en Eelefmeter zougesprach an de Messi huet dëse souverän an de Gol geschoss an huet domadder fir d'Virentscheedung gesuergt.

Bescht Zeenen vun der 2. Hallschent Och no der Paus war Barcelona déi besser Ekipp a wënnt schlussendlech mat 2:0.

Ferencvaros Budapest - Dynamo Kiew 2:2

0:1 Tsygankov (28.', Eelefmeter), 0:2 de Pena (41.'), 1:2 Nguen (59.'), 2:2 Boli (90.')

An den éischte 45 Minutten ass Dynamo Kiew senger Favoritteroll gerecht ginn a konnt duerch Goler vum Tsygankov an de Pena mat enger 2:0-Féierung an d'Paus goen. No 59 Minutten ass et Budapest awer gelongen op 1:2 ze verkierzen. Ganz zum Schluss ass den Ungaren dann souguer nach den Ausgläich gelongen a sécheren sech 1 Punkt.

Resumé vu Ferencvaros - Dynamo Kiew No engem 2:0-Avantage an der éischter Hallschent, konnt Ferencvaros sech zeréck kämpfen a spillen 2:2.

Grupp E

Krasnodar - Chelsea London 0:4

0:1 Hudson-Odoi (37.'), 0:2 Werner (76.', Eelefmeter), 0:3 Ziyech (79.'), 0:4 Pulisic (90.')



FC Sevilla - Stade Rennes 1:0

1:0 De Jong (55.')

Resuméen vum Grupp E Chelsea hat keng Problemer mat Krasnodar an Sevilla wënnt knapps géint Rennes.

Grupp F

Borussia Dortmund - Zenit St. Petersburg 2:0

1:0 Sancho (77.', Eelefmeter), 2:0 Haaland (90.+1.')

Club Bruges - Lazio Rom 1:1

0:1 Correa (14.'), 1:1 Vanaken (42.', Eelefmeter)

Resuméen vum Grupp F Dortmund hat sech schwéier gedoen mee wënnt awer mat 2:0 a Lazio léisst beim 1:1 géint Bruges Punkte leien.

Grupp H

Basaksehir Istanbul - Paris SG 0:2

0:1 Kean (64.'), 0:2 Kean (79.')

Manchester United - RB Leipzig 5:0

1:0 Greenwood (21.'), 2:0 Rashford (74.'), 3:0 Rashford (78.'), 4:0 Martial (87.', Eelefmeter), 5:0 Rashford (90.+2.')

