D´FLF an d'LFL hunn en Donneschdeg decidéiert, dass an den nächste Wochen och an der ieweschter Divisioun keng Matcher gespillt ginn.

Et gouf festgehalen, dass no den zwee Matcher vun der Nationalekipp an der Nations League, de 14. November op Zypern an de 17. November hei heem géint Aserbaidschan, de Ball nees an der ieweschter Divisioun soll rullen. PDF: Offiziellt Schreiwes vun der FLF