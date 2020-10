En Donneschdeg war den zweete Match vun der Gruppephas an der Europa League mat ënner anerem de Veräiner vum Christopher Martins a Laurent Jans.

OSC Lille - Celtic Glasgow 2:2

0:1 Elyounoussi (28'), 0:2 Elyounoussi (33'), 1:2 Celik (67'), 2:2 Ikone (75')

Lille hat kee gudde Start an de Match erwëscht a louch an der Paus schonns mat 0:2 hannen. Dobäi hat och nach den Jonathan David een Eelefmeter fir d'Fransouse verschoss. An der zweeter Hallschent hu si dunn awer Moral bewisen a konnten duerch Celik an Ikone nach ee Punkt retten.

Royal Antwerpen - Tottenham Hotspur 1:0

1:0 Refaelov (29')

Tottenham hat sech dat en Donneschdeg den Owend wuel aneschters virgestallt. Den éischte Match hate si kloer 3:0 gewonnen an deemno wollte si géint Antwerpen 3 weider Punkten. Do hunn d'Belsch hinnen awer e Stréch duerch d'Rechnung gemaach. De Refaelov huet an der 29. Minutt den eenzege Gol vum Match geschoss an esou wannen d'Belsch mat 1:0 a setze sech un d'Spëtzt vum Grupp J.

Benfica Lissabon - Standard Léck 3:0

1:0 Pizzi Eelefmeter (49'), 2:0 Waldschmidt Eelefmeter (66'), 3:0 Pizzi (76')

Beim Standard huet de Laurent Jans 90 Minutte laang vun der Bänk aus missen nokucken. Nodeems et an der Paus nach 0:0 stoung huet Benfica an der zweeter Hallschent opgedréint. Pizzi a Waldschmidt hu jeeweils 1 Eelefmeter konnten eraschéissen an de Pizzi huet spéiderhin och nach eemol aus dem Spill eraus getraff.

CFR Cluj - Young Boys Bern 1:1

1:0 Rondon (62'), 1:1 Fassnacht (69')

D'Young Boys Bern haten den éischte Match mat 1:2 géint Roum verluer a wollten en Donneschdeg dann déi éischt Victoire. De Christopher Martins war wéinst enger Blessur net am Kader. Um Enn spillt de Schwäizer Champion 1:1 géint Cluj.

Real Sociedad - SSC Neapel 0:1

0:1 Politano (56')

Nodeems Neapel sech am éischte Match iwwerraschend géint Alkmaar huet misse geschloe ginn, hu si en Donneschdeg den Owend géint en direkte Konkurrent knapps gewonnen. Duerch de Gol vum Politano klappe si Real Sociedad.

