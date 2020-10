Iwwerdeems séchert sech den Gerson Rodrigues e Samschdeg mat Dynamo Kiew déi nächst Victoire a bleift domat weider Tabelleleader.

Samschdeg

An der Ukrain ass den Gerson Rodrigues bei der 2:1-Victoire géint Dnipro an der 64. Minutt agewiesselt ginn. Dynamo Kiew steet domat elo no 8 Matcher mat 20 Punkten un der Tabellespëtzt.

An der drëtter däitscher Liga huet den 1.FC Saarbrécken mam Maurice Deville duerch e Gol an der Nospillzäit mat 0:1 géint de KFC Uerdingen verluer. De Lëtzebuerger ass an der 75. Minutt ausgewiesselt ginn.