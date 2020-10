En Donneschdeg huet de Minister Dan Kersch am Kader vum Covid-Gesetz Detailer iwwert déi nei Restriktiounen am Sport ginn.

Vu Mëtt Mäerz u waren all d'Schwämme wéinst der sanitärer Kris am Land zou. Zanter Ufank Juli ass awer erëm Liewen am Waasser. Et goufen individuell op all Gebai zougeschnidde Konzepter entwéckelt, déi de Risiko, sech an der Schwämm unzestiechen, sou kleng wéi méiglech hale sollen. Zu Esch am Les Bains Parc war dat net anescht.

Déi Responsabel an der Escher Schwämm hunn an Interaktioun mat weidere Servicer vun der Gemeng en internt Konzept entwéckelt, dat an de leschte Wochen a Méint gutt funktionéiert huet. Et gi keng Reservatiounen, mä eng Limitt u Clienten, déi d'Facilitéite kënne benotzen. Et gëllt bis op de Naassberäich Maskeflicht am ganze Gebai a fir déi néideg Distanz an de Vestiairen an Duschen ass gesuergt. Et gëtt alles reegelméisseg desinfizéiert. No den neie Mesuren dierfen de Moment maximal 4 Leit an engem Couloir schwammen. Dernieft mécht de Chlor am Waasser an déi héich Loftfiichtegkeet an der Schwämm eng Iwwerdroung net wierklech probabel.

D'Schwämm soll sou laang wéi méiglech opgelooss ginn, dat selwecht gëllt fir de Wellnessberäich, deen an dëse Méint rëm staark besicht ass.

Déi sanitär Konzepter, déi an all Schwämm liicht kënne variéieren, setzen awer och op d'Mataarbecht an de Respekt vun de Clienten. Nëmmen esou ass och de Schoulsport ze garantéieren, dee virun allem an dësen Zäiten enorm wichteg ass.

Déi Escher Schwämm ass ee Beispill, awer sécher net dat eenzegt, dat weist, dass och an dësen Zäiten de Sport an enger Schwämm méiglech ass. Et hofft ee just, dass dat och an noer Zukunft sou bleift.