Deemno dierfe 4 Leit un engem Cours deelhuelen, dat Plus den Trainer, deen awer eng Mask muss undoen.

De Ministère vun der Santé an dee vum Sport hu matgedeelt, dass ee wéinst der sanitärer Kris wa méiglech keng kollektiv Coursë soll organiséieren, déi ënner Daach sinn.

Wann dës Coursen, wéi Yoga, Zumba oder och nach net-sportlecht Danzen trotzdeem ugebuede ginn, sollen dës esou organiséiert ginn, wéi déi sportlech Aktivitéiten an de Veräiner. Dat heescht just a Gruppe vu 4. Hei muss dann och kee Mask ugedoe ginn. Dat gëllt awer net fir déi Persounen, déi d'Coursen halen. Déi mussen de Mask opdoen.

Ënner Dag sollen och net méi wéi 3 Gruppen, mat engem Maximum vun allkéiers 4 Leit zesumme sinn.

Fir Aktivitéiten, déi ënner fräiem Himmel ugebuede ginn, kënne 6 Gruppe vu 4 Leit hirer Aktivitéit nogoen.

Schreiwes vun der Santé a vum Sportministère

Recommandations sanitaires pour les cours collectifs, ne tombant pas stricto sensu sous les dispositions relatives à la pratique d'activités sportives (03.11.2020)

Communiqué par: ministère des Sports / ministère de la Santé

Le ministère de la Santé et le ministère des Sports tiennent à rappeler que de manière générale, il n'est pas recommandé d'organiser des cours collectifs en lieu fermé en raison du risque de production d'aérosols dans un espace confiné.

Si des cours collectifs ne tombant pas formellement sous le champ d'application de la pratique d'activités sportives tels que le yoga, le pilates, la danse (non sportive), la zumba etc. sont cependant organisés, il est recommandé d'appliquer les mêmes dispositions que celles relatives aux activités sportives et prévues par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19.

Ainsi, il est recommandé de limiter ces à 4 acteurs + 1 encadrant, présents de manière simultanée. Le port du masque n'est alors pas obligatoire pour les acteurs, il reste cependant obligatoire pour l'encadrant.

Si les locaux dans lesquels se tiennent les cours sont assez grands et permettent d'être délimités en trois zones distinctes, il est possible de prévoir des activités simultanées de 3 groupes à 4 acteurs dans un lieu fermé. Pour les activités simultanées en plein air, il est recommandé de limiter les activités à 6 groupes de 4 acteurs (encadrants non compris).