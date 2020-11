Et war deen éischten Optrëtt an der Champions-League-Qualifikatioun an der Veräinsgeschicht fir de Stater Club.

An der Futtball-Champions-League bei den Dammen huet de Stater Racing zu Budapest géint Ferencvarosi 1:6 verluer. An der Paus war de Racing schonns 1:4 hannen. De Gol fir de Racing huet d'Andreia Silva Machado an der 25. Minutt geschoss. Et war deen éischten Optrëtt an der Veräinsgeschicht fir de Stater Club.