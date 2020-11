En Donneschdeg huet de Lëtzebuerger Futtball-Nationaltrainer de Kader fir déi nächst 3 Matcher bekannt ginn.

E Mëttwoch spillt d'Futtball-Nationalekipp am Josy Barthel een Testmatch géint Éisträich. 3 Deeg drop auswäerts an der Nations League géint Zypern an de 17. November heiheem géint Aserbaidjan. Nees zeréck am Kader ass de Sébastien Thill, deen an der Vergaangenheet net méi vum Nationaltrainer zeréckbehale gouf.

Och de Christopher Martins ass dobäi. De Spiller vun de Young Boys Bern wier no senger Blessur awer nach net bei 100 Prozent.

Virun den nächste Spilldeeg steet Lëtzebuerg am Grupp 1 vun der Liga C op der éischter Plaz.