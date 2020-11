Iwwerdeems wënnt Leverkusen géint Beer Sheva an d'Rangers deele sech mat Benfica d'Punkten.

En Donneschdeg ass an der Europa League den 3. Spilldag ausgedroe ginn. Um fréien Owend stounge schonn eng Rei Matcher um Programm.



Lech Posen - Standard Léck 3:1

1:0 Skoras (14'), 2:0 Ishak (22'), 2:1 Lestienne (29'), 3:1 Ishak (48')

De Standard, dee mam Laurent Jans an de Match gaangen ass, huet zu Posen kee gudde Start erwëscht. No 14 Minutten huet e laange Ball de Wee bei de Skoras fonnt, deen um zweete Potto mat engem Kappball den éischte Gol vum Match schéisse konnt. Net mol 10 Minutte méi spéit war et dann den Ishak, deen op 2:0 fir d'Haushären erhéicht huet. Mat der Zäit huet sech d'Ekipp vu Léck awer gefaange krut a sou ass den Tempo ëmmer méi erhéicht ginn. No 29 Minutte war et den Dussenne, deen et aus der Distanz probéiert huet. De Ball ass dobäi vum Potto op de Réck vum Golkipp gesprongen an de Lestienne war séier op der Plaz fir de Ball just nach hannert d'Linn ze drécken.

Déi éischt Minutte vun der zweeter Hallschent hunn dann awer nees der Lokalekipp gehéiert. 3 Minutten no der Reprise konnt den Ishak d'Féierung nees mat sengem zweete Gol vergréisseren. Et war net sou dass Lech Posen de Match dominéiert huet, ma dem Standard huet et am offensive Beräich un der néideger Konsequenz gefeelt. Um Enn steet eng 1:3-Defaite fir de Laurent Jans mam Standard vu Léck.

Benfica - Rangers 3:3

1:0 Goldson (1'), 1:1 Diogo Goncalves (24'), 1:2 Kamara (25'), 1:3 Morelos (51'), 2:3 Rafa (77'), 3:3 Darwin (90+1')

No enger strammer Flank an de Strofraum war de Goldson zwar op der richteger Plaz, ma beim Versuch de Ball virum Stiermer ze verhënneren huet hien den eegene Gol getraff. Domat ass Benfica schonn no 60 Sekonnen a Féierung gaangen. D'Lokalekipp huet awer schonn immens fréi missen an Ënnerzuel spillen, wéi den Otamendi no enger Noutbrems an der 19. Minutt déi Rout Kaart gesinn huet. Mat engem Mann méi sinn de Rangers da kuerz drop zwee Goler an zwou Minutte gelongen. Duerch e Selbstgol vum Diogo Goncalves an e Gol vum Kamara konnt Glasgow de Spillstand dréinen an domat de Match u sech rappen.

Kuerz no der Paus hunn d'Rangers weider Gas ginn a mam Gol zum 3:1 d'Féierung weider ausgebaut. Vu Benfica ass laang ze wéineg komm, wat warscheinlech och un der Ënnerzuel loung. Trotzdeem ass hinne ronn 15 Minutte viru Schluss dann nach den Uschlossgol gelongen. An enger spannender Schlussphas huet Benfica elo op de Remis gedréckt, wat um Enn och belount ginn ass. An der Nospillzäit war et den ageiwesselten Darwin, dee mat sengem Gol nach de Punkt fir d'Lokalekipp séchere konnt.

Rasgrad - Tottenham 1:3

0:1 Kane (13'), 0:2 Lucas Moura (32'), 1:2 Keseru (50'), 1:3 Lo Celso (62')

Tottenham huet seng Favoriteroll vun Ufank um Terrain gewisen a sou huet et net laang gedauert, bis de Kane d'Spurs mat 1:0 a Féierung brénge konnt. D'Haushären haten et schwéier fir an de Match ze fanne well Tottenham sech immens engagéiert gewisen huet. An der 32. Minutt konnt de Lucas no Viraarbecht vum Kane dann op 2:0 setzen a sou ass den éischten Duerchgang mat enger verdéngter Féierung fir d'Ekipp vu London op en Enn gaangen.

Nom Säitewiessel ass Rasgrad da gutt gestart a sou ass et dem Keseru gelongen op 1:2 verkierzen an de Match domat nees spannend ze maachen. Tottenham konnt sech awer am Match halen a sou huet de Lo Celso gutt 10 Minutten drop nees de Virsprong vun 2 Goler hirgestallt. Um Enn wannen d'Spurs verdéngt mat 3:1 zu Rasgrad.

AS Roum - Cluj 5:0

1:0 Mkhitaryan (1'), 2:0 Roger Ibanez (24'), 3:0 Mayoral (34'), 4:0 Mayoral (84'), 5:0 Pedro (89')

Rapid Wien - Dundalk 4:3

0:1 Hoban (7'), 1:1 Ljubicic (22'), 2:1 Arase (79'), 2:2 McMilan (81'), 3:2 Hofmann (87'), 4:2 Demkir (90'), 4:3 McMilan (90+6')

Sl. Prag - Nice 3:2

1:0 Kuchta (16'), 1:1 Gouiri (33'), 2:1 Sima (43'), 3:1 Kuchta (71'), 3:2 Ndoye (90+2')

H. Beer Sheva - Leverkusen 2:4

0:1 Bailey (5'), 1:1 Acolatse (11'), 2:1 Acolatse (25'), 2:2 Dadia (39'), 2:3 Bailey (75'), 2:4 Wirtz (88')

PAOK - PSV 4:1

0:1 Zahavi (20'), 1:1 Schwab (47'), 2:1 Zivkovic (55'), 3:1 Tzolis (58'), 4:1 Zivkovic (66')

Omonia - Granada 0:2

0:1 Herrera (4'), 0:2 Suarez (63')

San Sebastian - AZ Alkmaar 1:0

1:0 Portu (58')

Rijeka - Neapel 1:2

1:0 Muric (13'), 1:1 Demme (43'), 1:2 Braut (62')

Sivas - Qarabag 2:0

1:0 Osmanpasa (10'), 2:0 Kayode (88')