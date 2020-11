D'Ekipp vum Trainer Markus Gisdol ass e Freideg den Owend bei Werder Bremen net iwwert een 1:1-Remis erauskomm.

An der däitscher Futtball-Bundesliga huet den 1. FC Köln no 7 Spilldeeg nëmmen 3 Punkten um Kont a steet op der Relegatiounsplaz. D'Ekipp vum Markus Gisdol ass bei Werder Bremen e Freideg den Owend net iwwert een 1:1-Remis erauskomm a waart domadder elo schonn zanter 17 Matcher an der Bundesliga op eng Victoire.

De Kapitän vu Bremen Niklas Moisander hat déi Kölner an der 67. Minutt duerch ee Selbstgol a Féierung bruecht, de Leonardo Bittencourt huet an der 82. Minutt per Eelefmeter fir d'Gäscht ausgeglach.

Premier League

Brighton & Hove Albion - Burnley 0:0

Southampton - Newcastle United 2:0

1:0 Adams (7'), 2:0 Armstrong (82')

Ligue 1

Racing Stroossbuerg - Olympique Marseille 0:1

0:1 Sanson (72')

